Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 20:51
Hizmet puanı hesaplaması

Merhabalar mebbisteki hizmet puanı otomatik mi hesaplanıyor yoksa il/ilçe meb kendi mi hesaplama yapıyor? Bilgisi olan var mı

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