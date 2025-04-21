Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Nisan 2025 20:53
İçinde vergi bulundurmayan maaş ödeyen kurum

Merhabalar. Dini hassasiyetlerimden ötürü alacağım maaşın vergi gelirleriyle, devlet&hazine desteğiyle ödenmesini istemiyorum. Çünkü milyonlarca kişi alınan vergilerden rahatsız ve zorla vergi veriyorlar. Ben ise o kişilerin paralarıyla maaş almak istemiyorum. Sözleşmeli Destek Personeli ( Aşçı ) Önlisans - programı ve ünvanıyla atanmak istiyorum. Acaba maaşımı sadece elde ettiği gelirleriyle ödeyebilecek bir kurum var mıdır? Yani maaşımı ödediği paraya 1 kuruş devlet desteği, hazine desteği, vergi bulaşmayan bir kurum... Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.


E.Kayı Han
Editor
21 Nisan 2025 21:11

O zaman özelde çalışacaksın kamu da dediğin gibi bir kurum yok.

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