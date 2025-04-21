Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2025 21:02
Ayın kaçında göreve başlamak mantıklı?

Merhabalar. Mahkeme kararı ile göreve iade edildim ve bugün atamam tebliğ edildi. İkamet farklı, ilişik kesecek iş farklı, atama yapılan iş farklı.

Yanlış bilmiyor isem tebliğe müteakip 15 gün ilişik kesme süresi. Hitamında da 15 gün yeni görev yerine başlamak için mehil müddet oluyor.

1- Başlama ve ilişik kesme aynı gün içinde halloluyor mu? Ona göre bir bütçe ayarlayacağım

2- sizce bugünün 21 i olduğunu düşünecek olursak önümdeki ortalama 1 aylık süreç içinde hangi gün göreve başlamak sizce en mantıklısı olur. Ayın 15 i başlamak nasıl mesela? Yeni maaş peşin ödendiğinden teknik olarak da hesaba yatması 2 haftayı buluyor sanırım. Çünkü yeni görev yerine gittikten sonra ev vs olmadığı için malum kalacak yer yemek otel vs masrafları olacak. O kadar bütçem yok.

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