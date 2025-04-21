KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 21:11
eğitim fakültesi mezunuyum farklı bir lisans programından tercih yapacağım formasyon belgesi hk

arkadaşlar ben sosyal bilgiler öğretmeniyim fakat tercihimi 2. mezuniyetim olan çocuk gelişimi bölümünden yapacağım. Haliyle eğitim fakültesi mezunu olduğum için formasyona gerek olmadığını biliyorum. Ancak lisans programı olduğu için tercih ekranında formasyon belgeniz var mı ibaresi çıkıyor ve sonrasında da formasyon belgesi kaydetme alanı çıkıyor benim ne yapmam gerekiyor?

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