Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


21 Nisan 2025 21:30
Basvuruda yanlış belge

4b sozlesmeli olarak istanbul teknik üniversitesinde destek personeli asil olarak atandım ama mezuniyet bilgileri zaten e devlet otomatik yüklüyor ayrıca diploma yüklemeni istiyor ben yanlis kişinin diplomasını yükledim ama yanlış olmasına rağmen nasıl asil hak kazanıyorum ne yapmalıyım

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