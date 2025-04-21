Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Nisan 2025 23:06
Kadroludan istifaa

Arkadaşlar merhaba. Sağlık bakanlığında kadrolu ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapmaktayım. Tıbbı sekreterlik diplomamda var. 2024 kpss den de iyi puan aldım. Sorum şu: tıbbı sekreterlikten sözleşmeli atanırsam , istifa sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Kadroludan sözleşmeliye geçecem ve sonuçta geçmek istediğim ünvan da sağlık teknikerliği . Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

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