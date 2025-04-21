Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Nisan 2025 23:17
İl İçinde iller Arası Tayin

2018'de Atandım. 7 Yıldır aynı yerde görev yapıyorum. İller arası tayin vererek il içinde başka bir ilçedeki hastaneye geçebilir miyim ?

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