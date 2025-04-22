KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Nisan 2025 00:18
Sağlık bakanlığı alımı ne zaman?

Arkadaşlar bu konuda kulis bilgisi alabilir var mı, niye bu kadar uzadı cılkı çıktı sürecin yok mu bakanlıkta tanıdığı vs olan? Sendikaların hepsi yalancı hepsi yanıltıyor aylardır


ARTVİNLİ1608
Aday Memur
22 Nisan 2025 00:28
Nisan sonu
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