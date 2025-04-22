Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Nisan 2025 00:35
Belediyedeki kadrolu memurun KİT'e geçişi

Merhaba bu konuda çok fazla farklı fikirler okudum net bilgiyi almak için soruyorum.

Belediyeye açıktan atanan 657 kadrolu teknikerin kendi isteğiyle tekrar kpss ye girip başka bir kit kurumunda tekniker olması mümkünmü yani önümde bir engel varmı?

Belediyede kadrolu 657 e tabi teknikerlikten DHMİ ' ye tekniker olarak atanmayı soruyorum kısacası (tekrar kpss sınavına girerek)


sssss llllll
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:19

belediyeye de merkezi ile değilde dışarıdan atanan birisi için soruyorum . Farkedermi bilmiyorum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Nisan 2025 08:35

Belediyeye nasıl atandığınızın bir önemi yok. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu çalışan biri sınavla kazanması halinde KİT'e geçiş yapabilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çapraz tayin yönetmeliği geliyor2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuÜniversite İlanı için diploma/ mezuniyet belgesi hangisi??Belediyedeki kadrolu memurun KİT'e geçişiYOK'un sisteminden yer degisikligi umudunuz var miEşleştirme çapraz becayiş sonuçları sizce ne zaman açıklanır ?RaporKurumlar Arası Nakil Kurası hakkında yardımGerçekleştirme görevlisi

Sözlük

Şarj aleti 1 ciro 1 daha önce söyleseydin ya 2 erol taş 1 Goygoy 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 1 olo 2 boşboğaz 2 arabayı kilitlerken kapıları kontrol etmek 3 papa 1

Son Haberler

Aydın'ın Trafik Kazasında İmam Hayatını KaybettiFinansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda yükseldiÇevre Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da Eğlenceli EtkinliklerDolar/TL Güne Yükselişle BaşladıTüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?