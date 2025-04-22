Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Nisan 2025 00:35
Belediyedeki kadrolu memurun kite geçişi

Merhaba bu konuda çok fazla farklı fikirler okudum net bilgiyi almak için soruyorum.

Belediyeye açıktan atanan 657 kadrolu teknikerin kendi isteğiyle tekrar kpss ye girip başka bir kit kurumunda tekniker olması mümkünmü yani önümde bir engel varmı?

Belediyede kadrolu 657 e tabi teknikerlikten DHMİ ' ye tekniker olarak atanmayı soruyorum kısacası (tekrar kpss sınavına girerek)


sssss llllll
22 Nisan 2025 01:19

belediyeye de merkezi ile değilde dışarıdan atanan birisi için soruyorum . Farkedermi bilmiyorum

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