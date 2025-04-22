Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 01:03
Önlisans diplomasını lisansa tamamlama

Önlisans mezunuyum 8/1 lisansa tamamlama sonucu derece kademem ne olur.


sakinkral
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:05
derece kademen artmaz. verilmiyor.

Polis3919
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:07
artma yok emsallerin var bende de artmadı

TürkPM10
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:55
sadece maaşa üç beş kuruş fayda sağlayacak öyleyse

Kısa hayat
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:59
hayır dua verir sadece

sakinkral
Aday Memur
22 Nisan 2025 02:26
yani o kadar
TürkPM10, 12 saat önce
sadece maaşa üç beş kuruş fayda sağlayacak öyleyse

SüVari24
Aday Memur
22 Nisan 2025 04:53
yakın zamanda yaptım 2 yan veriyor 7/1 den 7/3 e çıktım

SüVari24
Aday Memur
22 Nisan 2025 04:55
neye göre yazdınız bu yorumu bana verdi 2 yan
sakinkral, Bugün
derece kademen artmaz. verilmiyor.

Kısa hayat
Aday Memur
22 Nisan 2025 05:47
vermez sen normal yanı almışın. kalkınma öncelik ildesin muhtemelen
SüVari24, 9 saat önce
neye göre yazdınız bu yorumu bana verdi 2 yan

SüVari24
Aday Memur
22 Nisan 2025 06:04
İstanbul'dayım kalkınma öncelikli mı bilmiyorum
Toplam 9 mesaj

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