Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 01:03
Önlisans tan lisansa tamamlama kaç derece verir
Önlisans mezunuyum 8/1 lisansa tamamlama sonucu derece kademem ne olur.

sakinkral
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:05
derece kademen artmaz. verilmiyor.

Polis3919
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:07
artma yok emsallerin var bende de artmadı

TürkPM10
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:55
sadece maaşa üç beş kuruş fayda sağlayacak öyleyse

Kısa hayat
Aday Memur
22 Nisan 2025 01:59
hayır dua verir sadece

sakinkral
Aday Memur
22 Nisan 2025 02:26
yani o kadar
TürkPM10, 1 saat önce
sadece maaşa üç beş kuruş fayda sağlayacak öyleyse
Toplam 5 mesaj

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