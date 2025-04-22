Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Nisan 2025 02:26
Gaziantep devlet hastanelerinden hangisini önerirsiniz

Merhaba ben Tsm de görev yapıyorum ebeyim gaziantepte bir hastaneye tayin istiycem orada çalışan ya da bilen arkadaşlar varsa hangisinin şartları daha iyi yardımcı olabilir misiniz?

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