Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2025 03:39
Ilk atama sitesinde işlemler tamamlanmıyor

Arkadaşlar. Nette arıyorum ama bulamıyorum. Ilk ataata başvuru sitesinde her şeyi yazıyorum ama tamama basınca sürekli hata veriyor. Bunun bir çaresi var mı? Benim bilmediğim bir şeyler mi var?

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