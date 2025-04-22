Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 09:39
Polisin sağlığı
son dönemde gerek siyaset gerek sanat camiasında gerek halk arasında gerek polislerde gerek erkek kadın özellikle gençlerde kalp krizi, beyin kanaması, kalp spazmı, kalp gribi, inme felç olma, beyne pıhtı atması vakaları özelikle çok çok duyulmakta, bazıları bunu aşılara bağlamakta aşılardan dolayı arttığını ifade etmekte. bende çok duyorum kalp krizi ve beyin kanaması vakalarını tüm kesimlerde fazla çevrede eşte dostta... Dünya da Türkiye de dolaşım sisteminlerinde özellikle kalp damar hastalıkları sebebiyle ölüm vakaları açık ara önde Türkiye de her yıl 200 bin kişi kalp krizinden ölmekte. kalp hastalığı genetik faktörler, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı , sağlıksız beslenme gibi nedenler ön plana çıkmaktadır. sağlıksız beslenme konusu arkadaşlar dışarda lokantadalarda asla yemek yemeyin adamın amacı senin karnını doyurmak değil para kazanmak.. bunun için en kalitesiz yağları kullanmakta revia yağları kullanmakta. bunlarda damarları tıkıyor pamuk yağı soya yağı kullanmakta. aynı mutait gibi malzemeden çalıp cebine para atıyor. malesef herşey sağlıksız doğal bişey kalmadı. herşey GDO'LU malesef... sebze meyve kuruyemiş et herşey.... beni düşündüren bu kadar kalp krizi neden oluyo patır patır insanlar neden ölüyo. bunun bir önlemi yok mu

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEditör ve forum27 Aralık 2024 açığa alınanlar2025 banka promosyonu3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımMazeret ataması 20252009 Pmyo mezunlarının mağduriyetiFaal olmayan görev tanımı yazısıÖnlisans tan lisansa tamamlama kaç derece verir

Sözlük

Bugün olanlar 2 papa 1 ay şahit 1 bakla 1 holland filmi 1 püskürmek 1 erol taş 1 Goygoy 1 Deprem 1 izliyor 1

Son Haberler

Aydın'ın Trafik Kazasında İmam Hayatını KaybettiFinansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda yükseldiÇevre Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da Eğlenceli EtkinliklerDolar/TL Güne Yükselişle BaşladıTüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?