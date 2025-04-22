Polisin sağlığı

son dönemde gerek siyaset gerek sanat camiasında gerek halk arasında gerek polislerde gerek erkek kadın özellikle gençlerde kalp krizi, beyin kanaması, kalp spazmı, kalp gribi, inme felç olma, beyne pıhtı atması vakaları özelikle çok çok duyulmakta, bazıları bunu aşılara bağlamakta aşılardan dolayı arttığını ifade etmekte. bende çok duyorum kalp krizi ve beyin kanaması vakalarını tüm kesimlerde fazla çevrede eşte dostta... Dünya da Türkiye de dolaşım sisteminlerinde özellikle kalp damar hastalıkları sebebiyle ölüm vakaları açık ara önde Türkiye de her yıl 200 bin kişi kalp krizinden ölmekte. kalp hastalığı genetik faktörler, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı , sağlıksız beslenme gibi nedenler ön plana çıkmaktadır. sağlıksız beslenme konusu arkadaşlar dışarda lokantadalarda asla yemek yemeyin adamın amacı senin karnını doyurmak değil para kazanmak.. bunun için en kalitesiz yağları kullanmakta revia yağları kullanmakta. bunlarda damarları tıkıyor pamuk yağı soya yağı kullanmakta. aynı mutait gibi malzemeden çalıp cebine para atıyor. malesef herşey sağlıksız doğal bişey kalmadı. herşey GDO'LU malesef... sebze meyve kuruyemiş et herşey.... beni düşündüren bu kadar kalp krizi neden oluyo patır patır insanlar neden ölüyo. bunun bir önlemi yok mu

son dönemde gerek siyaset gerek sanat camiasında gerek halk arasında gerek polislerde gerek erkek kadın özellikle gençlerde kalp krizi, beyin kanaması, kalp spazmı, kalp gribi, inme felç olma, beyne pıhtı atması vakaları özelikle çok çok duyulmakta, bazıları bunu aşılara bağlamakta aşılardan dolayı arttığını ifade etmekte. bende çok duyorum kalp krizi ve beyin kanaması vakalarını tüm kesimlerde fazla çevrede eşte dostta... Dünya da Türkiye de dolaşım sisteminlerinde özellikle kalp damar hastalıkları sebebiyle ölüm vakaları açık ara önde Türkiye de her yıl 200 bin kişi kalp krizinden ölmekte. kalp hastalığı genetik faktörler, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı , sağlıksız beslenme gibi nedenler ön plana çıkmaktadır. sağlıksız beslenme konusu arkadaşlar dışarda lokantadalarda asla yemek yemeyin adamın amacı senin karnını doyurmak değil para kazanmak.. bunun için en kalitesiz yağları kullanmakta revia yağları kullanmakta. bunlarda damarları tıkıyor pamuk yağı soya yağı kullanmakta. aynı mutait gibi malzemeden çalıp cebine para atıyor. malesef herşey sağlıksız doğal bişey kalmadı. herşey GDO'LU malesef... sebze meyve kuruyemiş et herşey.... beni düşündüren bu kadar kalp krizi neden oluyo patır patır insanlar neden ölüyo. bunun bir önlemi yok mu