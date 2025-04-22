Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


22 Nisan 2025 09:51
Teiaş 2025 arazi tazminatı

2025 yılında Teiaş'da çalışan mühendisler için 3 ayda 1 ödenen arazi tazminatı 20 gün (tam) ne kadar yattı?


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Aday Memur
22 Nisan 2025 10:32
Teiaş ın bursa alımına başvurdum
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