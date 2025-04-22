Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 09:55
Eşi Çakılı Kadro Çalışanlar
yeni yönetmelikte çakılı kadro ile ilgili bir düzenleme var mı bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEditör ve forum27 Aralık 2024 açığa alınanlar2025 banka promosyonu3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımMazeret ataması 20252009 Pmyo mezunlarının mağduriyetiFaal olmayan görev tanımı yazısıÖnlisans tan lisansa tamamlama kaç derece verir

Sözlük

daha önce söyleseydin ya 2 olo 2 Hz.İsa 3 en tehlikeli canlı 1 sednaya 1 erol taş 1 normal olan normal doğum 1 Kardelenhuzur 1 enginar 1 ruh 1

Son Haberler

Aydın'ın Trafik Kazasında İmam Hayatını KaybettiFinansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda yükseldiÇevre Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da Eğlenceli EtkinliklerDolar/TL Güne Yükselişle BaşladıTüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?