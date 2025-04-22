Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2025 10:51
Bu konuda başvurusuna cvp alan var mı?
Son norm fazlası atamasında tercih yapıp ataması gerçekleşenlerden, iptal başvurusu yapıp ataması iptal olanlar var mı? varsa hangi illerden ?

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