Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2025 10:51
Norm ataması iptal başvurusuna cevap alan var mı?

Son norm fazlası atamasında tercih yapıp ataması gerçekleşenlerden, iptal başvurusu yapıp ataması iptal olanlar var mı? varsa hangi illerden ?


Esraxxxx
Aday Memur
24 Nisan 2025 23:32
yok mu geri dönüş alabilen ? Ya da sonucu nerden öğreneceğiz bilgisi olan mar mi?
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