Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Nisan 2025 10:58
4/B'li Personel olup ÖSYM sınavlarında görev alabilen var mı

ÖSYM GİS SİSTEMİNDE HİZMETLİ OLARAK GÖRÜNÜYOR BU SORUNUN HAL ÇARESİ NEDİR VE tam anlamıyla sorumun cevabına doğru dürüst yanıt veren yok benzerdurumu yaşayan var mı

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