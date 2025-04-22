Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2025 11:30
Sn. memurlar net editörleri
Yüzbinlerce 3+1 sözleşmeli personellerin 4 yıl boyunca eş durumu tayin hakkı kaldırıldı. Bununla ilgili aile yılında haber yapmayıp ne zaman yapacaksınız ? Sesimizi duymanızın için inthr mı etmemiz gerekiyor ?

kadiresref
Memur
22 Nisan 2025 11:46

İntihar ederseniz sesiniz hiç duyulmaz en azından böyle yazabiliyorsunuz


Murat061903
Aday Memur
22 Nisan 2025 11:53
hocam günlerdir yazıyorum 1.5 yıl oldu artık bazı şeyleri kaldıramıyorum
kadiresref, 2 saat önce

İntihar ederseniz sesiniz hiç duyulmaz en azından böyle yazabiliyorsunuz


kadiresref
Memur
22 Nisan 2025 13:15

Çok zor tahmin edebiliyorum Allah yardımcınız olsun inşallah tez zamanda ailenizle mulaki olursunuz

Murat061903, 2 saat önce
hocam günlerdir yazıyorum 1.5 yıl oldu artık bazı şeyleri kaldıramıyorum
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