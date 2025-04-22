Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


22 Nisan 2025 11:33
3+1 hk. Sn. Memurlar net Editörleri
4 yıl boyunca eş durumu tayin hakkı kaldırıldı. Aile yılında aileler mağdur edilmeye devam ediyor. Yüzbinlerce insanın sesini aile yılında duyuracak mısınız ? Yoksa sizde karşılarında durup diğerleri gibi sessiz mi kalacaksınız? Sesimizi duymanız için inthr mı etmemiz gerekiyor ?

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşmeli Personel ve Kadroya Geçme4B'den istifa edip 4A'ya atanmak3+1 Süresi 1+1' e Düşer mi ?4B İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişi

Sözlük

olo 2 daha önce söyleseydin ya 2 sevgili mathilda insanın yürümesini dört gözle bekliyorum 1 aspirin 1 Bugün olanlar 2 black mirror 1 Hz.İsa 3 antalya 1 Ağzına Kürekle Vurma İsteği 1 yıkmak 1

Son Haberler

Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı20 ülkeye yapılan hamsi ihracatıyla 9 milyon dolar gelir sağlandıEngelli raporu alıp devleti dolandırmaya kalktılar: Devlet hastanesine büyük operasyon!Boşanma Oranları 2024'te Yükseldi: Uzmanlar UyarıyorSakarya'da Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Daha Gözaltında

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?