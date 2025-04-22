Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2025 13:23
Ödenek Alabilir Miyim ?
Arkadaşlar merhaba, 1 gün farklı bir ilçeye valilik oluru ile etkinliğe izin almışlar valilikten. Valilik oluru olduğu için katılmak zorunlu. İlçeden merkeze gideceğim, bunun ödeneğini, yolluğunu alabilir miyim ?

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