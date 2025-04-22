Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2025 13:49
Yapay zeka ile kamu müfettişleri ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?

Yapay zeka ile kamu müfettişleri ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?

Yapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?

Gelişmiş ülkelerde kamu müfettiş maaşları kamu mühendisi maaşlarından %10 civarı fazladır. Bu oran hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde aynıdır.

Türkiye de ise kamu müfettiş maaşları ile kamu mühendisleri maaşları arasında kocaman bir uçurum vardır.

Kaynak: Deepseek

İnanmayan arkadaşlar deepseek e sorabilirler.

Buradan çıkan sonuca göre Mühendislik Meslek kanunu yakın zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum.


KamudaMemur
Genel Müdür
22 Nisan 2025 14:41

Yapay zeka ile kamu mühendisleri ve kamu uzmanları arasındaki maaş karşılaştırması ?

Gelişmiş ülkelerde kamu mühendisleri kamu uzmanlarından %10 ile %20 arasında fazla maaş almaktadır.

Türkiye de ise kamu uzmanları maaşları, kamu mühendislerinden hem daha yüksek maaş almaktadır hem de arada kocaman bir uçurum farkı vardır.

İnanmayan arkadaşlar deepseek e sorabilirler.

Buradan çıkan sonuca göre Mühendislik Meslek kanunu yakın zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum.

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