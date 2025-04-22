Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 15:35
Promosyon tarihi
Emniyet tam tarih ne zaman promosyon yapmıştı hatırlayan var mı ona gore ayarlayalım kendimizi

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