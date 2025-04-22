Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2025 15:38
İl Dışında 31 Aralık baz alınacak mı her yılki gibi

Son 5 yıldır il dışında 31 Aralık baz alınıyor. Bu yıl da 31 Aralık baz alınır mı

Çok Yazılan Konular

Pazar Günü Veli Toplantısına Katılmak Zorunlu mu?Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.İlçe içinde yer değiştirmeye yolluk ödenir mi?Norm atama iptali için nereye başvurulur?Hizmet alımı ne demek?Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Bürokratlar ve Herkes İçin Sınıf Ziyareti Adabıİl İçi Sıra TayinEn zor öğretmenlik branşıİstanbul'da norm fazlası olan sözleşmeli öğretmen var mı?

Sözlük

sibel tüzün 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 1 olo 2 sevgili okur 1 deniz kavimleri 1 ruh 1 arabayı kilitlerken kapıları kontrol etmek 3 antalya 1 Hayatından şekeri çıkarmak 2 Hz.İsa 3

Son Haberler

Kan Donduran Ünlü Halıcı Cinayetinde Karar BekleniyorMilli iradenin simgesi TBMM, 105 yaşında'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlamaDMM: İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiası doğru değilTekirdağlı robot ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?