EKPSS ile farklı eğitim türünden aynı sınıfa atanma

Merhaba arkadaşlar

2018 EKPSS ile önlisanstan, üniversiteye, Genel idare hizmetlerinden sekreter ünvanı ile atandım. Atandıktan sonra lisans bitirdim. Üniversitede tayin hakkı olmadığı için yeniden ekpss ye başvurmayı düşünüyorum. Lisans mezunu olarak ekpss den genel idare hizmetleri kadrolarına başvurup atansam, atamam iptal edelir mi? EKPSS Tercih klavuzunda aşağıdaki madde var. Ama maddeden hiç bir şey anlamadım

"Halen memur statüsünde çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin DevletMemurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; ?Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.? hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir. (Herhangi bir hizmet sınıfında istihdam edilen memurlar; bulundukları kadrodan farklı olmak kaydıyla mezun oldukları eğitim programı itibariyle ihraz ettikleri unvanlar hariç olmak üzere istihdam edildikleri hizmet sınıfında yer alan kadroları tercih edemezler, tercih edip yerleşseler bile atamaları yapılamaz.)