Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 16:37
Engelli raporu
Eşimin yüzde 60 engelli raporu var. Bağımlı engelli değil. herhangi bir ortopedik engeli yok yani. Onkoloji ve endokrinden yüzde 60 engelli raporlu. Şark görevimi yaptım. ilerde ikinci şark için herhangi bir muafiyet olur mu bu durumdan. ya da benim 8-5 çalışma ,gece çalışmama gibi durumlarını sağlar mı. aynı durumda olan meslektaşlarım ya da personelci sosyal hizmetler şubede çalışanlar bilgi verebilir mi

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