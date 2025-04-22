Kamu görevlisine Alenen Hakaret

arkadaşlar büroda ifade alma sırasında bir vatandaş durup dururken şahsıma hakaret etti ve karşılıklı şikayetçi olduk. benim açımdan dava düştü ancak onun bana ettiği hakaret kamu davasına dönüştü ve mahkemece suçlu bulundu. meslektaşlarımın yanında beni rencide ettiğinden dolayı bir bağışlamak üzere manevi tazminat davası açmak istiyorum nasıl bir yol izleyeceğim ve miktar nasıl belirlenir yardımcı olursanız sevinirim

arkadaşlar büroda ifade alma sırasında bir vatandaş durup dururken şahsıma hakaret etti ve karşılıklı şikayetçi olduk. benim açımdan dava düştü ancak onun bana ettiği hakaret kamu davasına dönüştü ve mahkemece suçlu bulundu. meslektaşlarımın yanında beni rencide ettiğinden dolayı bir bağışlamak üzere manevi tazminat davası açmak istiyorum nasıl bir yol izleyeceğim ve miktar nasıl belirlenir yardımcı olursanız sevinirim