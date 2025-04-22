Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2025 18:34
Öğretmen Mülakatı

Reddedilen bir başvurunun sadece düzeltilmesi gereken kısımlarını düzelttim

( hatta düzeltmedim aslında çünkü arayanın söylediği şey yoktu ben de hiç değiştirmedim hatta başvuru reddet demediğim için kayıtlar aynı kaldı) diğer kısımları ellemeden tekrar onayladım. Diğer bilgiler ve belgeler duruyordur değil mi? Başvurum onaylandı artık bundan sonra bir sorun olur mu? Mülakata hak kazanmış oluyor muyum? Kontenjan içindeyim

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