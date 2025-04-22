184 SABİM PERSONELİYİM. HASTANE BİLGİ İŞLEME GEÇMEK İSTİYORUM. YARDIM?

Merhaba, 184 SABİM?de taşeron olarak çalışmaktayım. Eşim farklı bir ile atandı. Malumunuz kadro olmadığı için eşim gelemiyor ve ben de gidemiyorum. Atandığı ilçe de iş imkanı da yok. Hastane bilgi işleminin taşeron olduğunu öğrendim. Hizmet taşıyıcı şirketle görüştüm yer yok dediler fakat bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim. Sağlık Bakanlığına durumuma dair bir dilekçe yazsam ve bahse konu hastane bilgi işlemine girmek için talebimi iletirsem resmi olarak olmasa da yetkililer tarafından dikkate alınır mı ya da ne yapabilirim. Yol gösterebilecek biri var mı?