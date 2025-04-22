184 SABİM Personeliyim Hastane Bilgi İşleme Geçmek İstiyorum

kusura bakmayın sorunuzla alakalı değil ama bişey sormam lazım ben eş durumu için dilekçe verdim red yediğim söyleniyor ama ben yeni yönetmeliğe göre tayinin olması gerektiğini düşünüyorum yanlış bi uygulama varsa SABİM üzerinden şikayet oluştursam bı sonuç alırmıyım yoksa yeniden mi dilekçe vermem lazım

kusura bakmayın sorunuzla alakalı değil ama bişey sormam lazım ben eş durumu için dilekçe verdim red yediğim söyleniyor ama ben yeni yönetmeliğe göre tayinin olması gerektiğini düşünüyorum yanlış bi uygulama varsa SABİM üzerinden şikayet oluştursam bı sonuç alırmıyım yoksa yeniden mi dilekçe vermem lazım