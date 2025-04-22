Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Nisan 2025 18:35
184 SABİM Personeliyim Hastane Bilgi İşleme Geçmek İstiyorum

Merhaba, 184 SABİM?de taşeron olarak çalışmaktayım. Eşim farklı bir ile atandı. Malumunuz kadro olmadığı için eşim gelemiyor ve ben de gidemiyorum. Atandığı ilçe de iş imkanı da yok. Hastane bilgi işleminin taşeron olduğunu öğrendim. Hizmet taşıyıcı şirketle görüştüm yer yok dediler fakat bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim. Sağlık Bakanlığına durumuma dair bir dilekçe yazsam ve bahse konu hastane bilgi işlemine girmek için talebimi iletirsem resmi olarak olmasa da yetkililer tarafından dikkate alınır mı ya da ne yapabilirim. Yol gösterebilecek biri var mı?


salih108
Aday Memur
22 Nisan 2025 22:36
kusura bakmayın sorunuzla alakalı değil ama bişey sormam lazım ben eş durumu için dilekçe verdim red yediğim söyleniyor ama ben yeni yönetmeliğe göre tayinin olması gerektiğini düşünüyorum yanlış bi uygulama varsa SABİM üzerinden şikayet oluştursam bı sonuç alırmıyım yoksa yeniden mi dilekçe vermem lazım
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