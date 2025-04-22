Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2025 18:38
Eş durumundan naklen atamam oldu ( havuzla değil) tekrar 5 yıl dolmadan havuzla tayin tercihinde bul

Eş durumundan naklen atamam oldu ( havuzla değil) tekrar 5 yıl dolmadan havuzla tayin tercihinde bulunabilirmiyim


panrister
Memur
22 Nisan 2025 18:41

Eş dutumundan sonra havuz değil tekrar havuzla tayin isteyebilirmiyim

Toplam 1 mesaj

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