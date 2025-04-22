Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Nisan 2025 19:21
Engelli Öğretmen Atamasında Atandığın Yere Gitmemek

Arkadaşlar, ben engelli öğretmen ataması için tercih yapacağım. Bulunduğum şehir de açılmış. Bu yüzden çok mutluyum. Yazarsam kesinlikle gelir. Branşımda ikinciyim çünkü.

Ancak en büyük korkum uzak bir ilçe çıkması. O durumda engelimden dolayı oraya gidip gelmem imkansız. Orada ev falan tutsam bu sefer de yine engelimden dolayı ailemden uzak olduğum içim mahvolurum. (Başkasının hakkını yemiş olursun diyebilirsiniz ama benim engelime rağmen beni uzak ilçeye verenin hiç mi suçu yok)

Beni uzak bir ilçeye vermeleri durumunda, gitmezsem cezası var mı? Malum biliyorsunuz. Puanımız 4 senelik. Önümüzdeki senelerde yine tercih yapabiliyor muyum?

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