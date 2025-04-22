Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2025 19:36
Hakem heyetine gönderilen istirahat raporunun bozulması

Dün özel bir hastaneden 30 gün heyet raporu aldım (Bel ağrısından)kurum dün arayıp bugün kuruma gelmem gerektiğini hakem heyetine gideceğimi söyledi bende bugün kuruma gidip evrakları alıp bir üst hastane olan şehir hastanesi sağlık kuruluna gittim ve muayene oldum cuma günü heyet karşısına çıkacağım, sormak istediğim şey şu eğer rapor fenne uygun değildir deyip bozulursa herhangi bir soruşturma geçirir miyim? Yada bozuldu 30 gün çok uzun ama 1 hafta istirahat etmesi uygundur diye karar verirse hakem heyeti herhangi bir sorun yaşarmıyım? Personel kaleminde çalışan personel raporu bozdurmamaya çalış yoksa sürgün edilirsin falan dedi bir gerçekliği falan varmı?

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