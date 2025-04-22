Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 20:06
Vicdanı olan herkese sesleniyorum

Yılbaşından itibaren Polislerde 32. İntihar vakası yaşandı. İnanın intihar ile ilgili tüm intiharların kökeni insanlık dışı bu meslektir. İntihar edeceğine meslek bırak diye düşünenler herkesi kendisi gibi omurgasız sanıyor.

Ya yeter artık yeter maaşı düzenlemiyorsunuz, çalışma saatleri düzenlemiyorsunuz, 2 şarkı kaldırmıyorsunuz, mobbing yapıyorsunuz, atamalarda işi malum cemaatlere, tarikatlara bırakmışsınız

Hiçmi vicdanınız yok ya sözde müslamansınız

Bu zulme sessiz kalanlarda bunlara ortaktıktır. Siz dilsiz şeytaların elinde kan var kan. Meslektaşlarınızın kanı var

Yazıklar Olsun


Brse
Memur
22 Nisan 2025 20:19

2. Şark in etkisi büyük. Yıl sonu insallah kalkmali


Aktg44
Aday Memur
22 Nisan 2025 20:22

Biz polis memurları devletine, milletine bağlı - milli değerlerimizi her şeyin üstünde tutarız. Lakin dediğiniz maalesef çok doğru. İntihar eden meslektaşlarımızın çoğu mobbing, kumar bağımlılığı, çalışma şartları ve maddi sıkıntılardan dolayı ediyor. Yani devletimiz sıkıntıya düşerse polis memurları olarak zaten gönüllü bir şekilde ailemizi bırakıp devletimize koşarız. Yine de insanca çalışmak, mobbingsiz ortam, iyileştirilmiş maaş ve emeklilik hakları, aile düzeninin bozulmaması, ülkemizde yaşayan insanların sahip olduğu anayasal hakka sahip olabilmek, görevimiz gereği bir olaya müdahale ederken mağdur/cezaevi vb. konuma düşmemek bütün meslektaşlarımın hakkıdır. Vefat eden meslektaşlarıma Allahtan rahmet ailelerine diliyorum, artık bu durum kimsenin başına gelmez inşallah. Ben de artık susmak istemiyorum.

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