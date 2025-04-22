Vicdanı olan herkese sesleniyorum

Yılbaşından itibaren Polislerde 32. İntihar vakası yaşandı. İnanın intihar ile ilgili tüm intiharların kökeni insanlık dışı bu meslektir. İntihar edeceğine meslek bırak diye düşünenler herkesi kendisi gibi omurgasız sanıyor.

Ya yeter artık yeter maaşı düzenlemiyorsunuz, çalışma saatleri düzenlemiyorsunuz, 2 şarkı kaldırmıyorsunuz, mobbing yapıyorsunuz, atamalarda işi malum cemaatlere, tarikatlara bırakmışsınız

Hiçmi vicdanınız yok ya sözde müslamansınız

Bu zulme sessiz kalanlarda bunlara ortaktıktır. Siz dilsiz şeytaların elinde kan var kan. Meslektaşlarınızın kanı var

Yazıklar Olsun