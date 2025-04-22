Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 22:24
İstanbul şark tercihleri ipka durumu

İstanbulda çalışıyorum ilk şark tercihim açıldı ve ipka vermedim.Bu tercihte adımıza ipka verirler mi? Yoksa yayınımız çıkar mı? Bu konuda herhangi bir durum alan oldu mu?

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