Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 22:24
İstanbul şark tercihleri ve ibka durumu

İstanbulda çalışıyorum ilk şark tercihim açıldı ve ipka vermedim.Bu tercihte adımıza ipka verirler mi? Yoksa yayınımız çıkar mı? Bu konuda herhangi bir durum alan oldu mu?


Brse
Memur
22 Nisan 2025 23:54

İpka verirler. 7. 8 seneden aşağı İstanbul bırakmaz.umutlanma


Erol042
Aday Memur
23 Nisan 2025 06:36

Bu sefer sistem yeni diye gönderme ihtimali yüksek diyorlar ve İstanbul da çok ipka veren var bu arada bu nedenle gidebileceğimi düşünüyorum sizlerin bı konuda fikri nedir

Brse, Dün

İpka verirler. 7. 8 seneden aşağı İstanbul bırakmaz.umutlanma


uluslararası2
Şube Müdürü
23 Nisan 2025 07:14

İlk şark tercihiniz yeni açıldığına göre 4 ya da 5 yıllık memursunuz. Sizi göndermesi Zor bi ihtimal diye düşünüyorum. Benim de 9. Senem İstanbul?da ve ilk şark olacak nasipse. Kendim için bile gönderme ihtimali düşük diyorum. Ama dediğiniz doğru İstanbul?da çoğu kişi ipka verdi.


uluslararası2
Şube Müdürü
23 Nisan 2025 07:22

Ayrıca senenize göre bulunduğunuz kategori de önemli ( 0-5, 6-10 vs.)


Erol042
Aday Memur
23 Nisan 2025 07:52

0-5

uluslararası2, 9 saat önce

Ayrıca senenize göre bulunduğunuz kategori de önemli ( 0-5, 6-10 vs.)


uluslararası2
Şube Müdürü
23 Nisan 2025 09:59

5 yıllık memursunuz genel anlamda İstanbul için şark zor ama kategori önemli olduğundan ve bulunduğunuz kategoride üstte olduğunuzdan tabi ki ihtimaller var. Allah gönlünüze göre versin

Erol042, 9 saat önce

0-5


Başbakan Pirlo
Aday Memur
23 Nisan 2025 16:26
kardeşim senin epey zamanın var benim 14. senem İstanbul da..bu sene kesin yolcu biz gibiyiz bakalım artık nasip
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