KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Nisan 2025 23:07
AIM memuru KPSS grubu hakkında

Merhabalar,

AİM memurluğu için hangi KPSS grubundan başvuru yapılıyor? B grubu kapsamında olduğunu biliyordum ancak bazı kaynaklarda pozisyonun uzmanlık kadrosuna geçtiği belirtilmiş. Bu konuda net bir bilgilendirme yapabilir misiniz?

Teşekkürler.

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