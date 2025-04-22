Alakam olmayan kavgada adımın geçmesi

Selamün Aleyküm. X ilinde görev yapıyorken 2023 yılında eşimin kardeşleri Y ilinde yan bina komşularıyla kavga ederler karşılıkli şikayetçi olurlar. Karşı taraflardan şahsın biri enişteleride vardi diyerek adımı vermis. dün ifade vermeye gittim, olayin olduğu gün görev listesinde çalışıyor görünüyorum hatta olayın olduğu saat aralıklarında. Bu listeyide sundum ifadede.Sahsi görsem tanımam.Şüpheli olarak ifade verdim ve şahsın adımı bilerek mesleğimi bildiği için verdiğini düşündüğümü belirttim. adli idari açıdan beni neler bekliyor, Tecrübeli şeflerin görüşlerini alırsam çok memnun olurum.

Selamün Aleyküm. X ilinde görev yapıyorken 2023 yılında eşimin kardeşleri Y ilinde yan bina komşularıyla kavga ederler karşılıkli şikayetçi olurlar. Karşı taraflardan şahsın biri enişteleride vardi diyerek adımı vermis. dün ifade vermeye gittim, olayin olduğu gün görev listesinde çalışıyor görünüyorum hatta olayın olduğu saat aralıklarında. Bu listeyide sundum ifadede.Sahsi görsem tanımam.Şüpheli olarak ifade verdim ve şahsın adımı bilerek mesleğimi bildiği için verdiğini düşündüğümü belirttim. adli idari açıdan beni neler bekliyor, Tecrübeli şeflerin görüşlerini alırsam çok memnun olurum.