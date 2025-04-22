Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2025 23:19
Alakam olmayan kavgada adımın geçmesi
Selamün Aleyküm. X ilinde görev yapıyorken 2023 yılında eşimin kardeşleri Y ilinde yan bina komşularıyla kavga ederler karşılıkli şikayetçi olurlar. Karşı taraflardan şahsın biri enişteleride vardi diyerek adımı vermis. dün ifade vermeye gittim, olayin olduğu gün görev listesinde çalışıyor görünüyorum hatta olayın olduğu saat aralıklarında. Bu listeyide sundum ifadede.Sahsi görsem tanımam.Şüpheli olarak ifade verdim ve şahsın adımı bilerek mesleğimi bildiği için verdiğini düşündüğümü belirttim. adli idari açıdan beni neler bekliyor, Tecrübeli şeflerin görüşlerini alırsam çok memnun olurum.

Kısa hayat
Aday Memur
22 Nisan 2025 23:21
hts kayıtlarını iste hangi ilde olduğun gözükür. çalıştığın yerden iki tanık söyle.

xLmx
Şef
22 Nisan 2025 23:22
ayrıca şahıstan bu yüzden şikayetçi olduğumu belirttim

xLmx
Şef
22 Nisan 2025 23:23
oda aklıma gelmedi abi. O gün yaptığım alışveriş ekstresini sundum. görev çalışma listesini imzasiz sundum, talep edilmesi halinde alınabilir gibisinden. hiç aklıma gelmedi hts
Kısa hayat, 2 saat önce
hts kayıtlarını iste hangi ilde olduğun gözükür. çalıştığın yerden iki tanık söyle.

xLmx
Şef
22 Nisan 2025 23:25
iftiradan soruşturma açılır mı yoksa direkt kapanirmi ne yapabilirim, durduk yere adımın geçmesi çok canımı sıktı

Meteor155
Aday Memur
22 Nisan 2025 23:33
Kardeşim Allah'ın izni ile bahsettiğin gibiyse sorun olmaz, o sana iftira attığı için o düşünsün, sen düşünme daha boşver

xLmx
Şef
22 Nisan 2025 23:36
Ya çok canım sıkıldı abi aradılar şaşırdım kaldım. yani o gün istirahatli olabilirdim mesela bukadar kolay mı ya bu meslekte harcanmak. Ekstreyi sunuyorum o güne ait saat yazmıyor diyorlar :) 300 400 km mesafeden :)
Meteor155, 1 saat önce
Kardeşim Allah'ın izni ile bahsettiğin gibiyse sorun olmaz, o sana iftira attığı için o düşünsün, sen düşünme daha boşver

msrf00
22 Nisan 2025 23:48
devrem çok güzel gelir kapısı olmuş iftiradan tazminat davası aç zaten kesin kazanırsın iftiradan dolayı maddi manevi zora girdiğini aile huzurum kalmadı falan hassas kalpli bi insanın haksızlığa gelemiyorum iş konsantrem düştü bu yüzden iş yerimde bile huzurum kalmadı falan doldur daya tazminatı iyi bir avukat tut ne alırsan yarı yarıya dersin avukata çorap söküğü gibi gelir arkası
xLmx, 1 saat önce
Ya çok canım sıkıldı abi aradılar şaşırdım kaldım. yani o gün istirahatli olabilirdim mesela bukadar kolay mı ya bu meslekte harcanmak. Ekstreyi sunuyorum o güne ait saat yazmıyor diyorlar :) 300 400 km mesafeden :)

asikral1
Şef
22 Nisan 2025 23:57
iftiradan şikayetçi ol aç tazminat davası da haksız yere seni bu duruma soktuğu için akıllansın olmayan adamı ne dşye müdahil ederler ki

asikral1
Şef
22 Nisan 2025 23:59
O güne ait alışveriş yaptığn yerde z rapor çu yada detay resmi çek yada fotokopi al al sana delil detaydaki rakamlar eşeleşti mi al sana delil
xLmx, 1 saat önce
Ya çok canım sıkıldı abi aradılar şaşırdım kaldım. yani o gün istirahatli olabilirdim mesela bukadar kolay mı ya bu meslekte harcanmak. Ekstreyi sunuyorum o güne ait saat yazmıyor diyorlar :) 300 400 km mesafeden :)

asikral1
Şef
23 Nisan 2025 00:00
Yada o anın kamera kaydı o saatlerde orda olduğunu gösterir yerel market kaydı rica et al yada an tespit et görüntü savcı istesim

veba1982
Genel Müdür
23 Nisan 2025 00:40
2023 yılına ait hangi kurumda market v.b. nin kamera kaydı kalır. mantıklı olalım iftiradan hicbirsey çıkmaz. sen ondan şikayetçi olsan ben onunda orda olduğunu görür gibi oldum ama değilmiş der savci da kapatır. adlı ve idari olarak hicibirsey olmaz. görev belgen varmış zaten onuda sundun. savci senin için takipsizlik verir dosyadan çıkarır
Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerEditör ve forumMazeret ataması 20252025 banka promosyonu3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımAlakam olmayan kavgada adımın geçmesi Önlisans diplomasını lisansa tamamlamaVicdanı olan herkese sesleniyorumKadro atışı

Sözlük

yıkmak 1 Deprem 1 papa 1 Eğitim şart 2 yenilgi 1 olo 2 sevgili okur 2 Goygoy 1 isa'yı unutun babaanneme tapının 1 en tehlikeli canlı 3

Son Haberler

Aile sağlığı çalışanlarına çalışmadıkları günler için ücret ödenmemesi hukuka uygundurKamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik23 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıTesla'nın karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?