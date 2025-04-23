Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Nisan 2025 08:50
adli ve disiplin soruşturması

biz zabıt katipleri olarak gerek mahkeme kararları gerek yakalama emirleri ve infaz bürolarında düzenlenen müddetnamelerde hukuki belgeyi yorumlama karar verme yetkimizin olmamasına rağmen verilen hatalı kararlarda katiplerin yasal sorumluluğu var mıdır

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