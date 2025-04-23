Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Nisan 2025 11:40
3+1 Kadro

Merhaba 2023 Ocak ayinda 3+1 sözleşmeli işe başlayanlar 2026 ocakta kadroya geçecek mi ? Geçecekse dilekce vs yazilmasi gerekiyor mu ? Geçiş başvurusu nasil yapiliyor, bir süresi var mi ?


Murat061903
Aday Memur
23 Nisan 2025 12:06
3. yılınızı doldurduktan sonra 30 gün içinde dilekçe verip kadroya geçiyorsunuz.
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