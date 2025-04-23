Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Nisan 2025 12:30
TDS Olarak Atanma Sonrası Eğitim Tayin Hakkı?

arkadaşlar merhaba ben tıp okuyorum, bu atamalarda tds olarak atanacagim Allah'ın izniyle, atandiktan sonra egitim durumundan dolayi okulumun oldugu sehire tayin isteyebiliyor muyum, isteyebiliyor isem ne kadar sürede isteyebiliyorum?

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