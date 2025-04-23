istanbul?da okullar iki gün tatil edilmeli.

Ben de az önce bunu düşündüm.Muhtemelen istanbulda yaşayan ve çevre illerde arsa alıp prefabrike yapan kişiler yollara düşmüştür. Baba evi olanlar da yola düşmüştür. Evlerine giremezler korkudan. Istanbulda Pazartesiye kadar okullar tatil edilir muhtemelen

Ben de az önce bunu düşündüm.Muhtemelen istanbulda yaşayan ve çevre illerde arsa alıp prefabrike yapan kişiler yollara düşmüştür. Baba evi olanlar da yola düşmüştür. Evlerine giremezler korkudan. Istanbulda Pazartesiye kadar okullar tatil edilir muhtemelen