Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2025 13:34
istanbul?da okullar iki gün tatil edilmeli.
öncelikle gelecek linç için baştan söyleyeyim istanbul'da oturmuyorum ve çalışmıyorum. tatil günü herkes evdeyken büyük şok yaşayan çocuklar gerek psikolojik, gerek güvenlik açısından iki gün okula gitmeseler iyi olur düşüncesindeyim.

TalhaEymenn
Memur
23 Nisan 2025 14:01
Ben de az önce bunu düşündüm.Muhtemelen istanbulda yaşayan ve çevre illerde arsa alıp prefabrike yapan kişiler yollara düşmüştür. Baba evi olanlar da yola düşmüştür. Evlerine giremezler korkudan. Istanbulda Pazartesiye kadar okullar tatil edilir muhtemelen

muallim_34
Genel Müdür
23 Nisan 2025 14:16

Olmayanlar ne yapsın..


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
23 Nisan 2025 14:21
aklın yolu bir sayın hocam
TalhaEymenn, 3 saat önce
Ben de az önce bunu düşündüm.Muhtemelen istanbulda yaşayan ve çevre illerde arsa alıp prefabrike yapan kişiler yollara düşmüştür. Baba evi olanlar da yola düşmüştür. Evlerine giremezler korkudan. Istanbulda Pazartesiye kadar okullar tatil edilir muhtemelen

TalhaEymenn
Memur
23 Nisan 2025 14:30
Olmayanlarda boyunlarını büküp oturacak evlerinde. Yaşadığım yerde doğru dürüst arsa kalmadı çoğunu Istanbulda yaşayanlar almış oyle diyor emlakçılar. Burda da bir deprem olsa kaderimize razı olacaz.
muallim_34, 2 saat önce

Olmayanlar ne yapsın..


fokyay
Şef
23 Nisan 2025 15:21

Ne tatili?? Üşümezsoy oldu bitti dedi.

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