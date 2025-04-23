Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2025 15:44
Resen il dışı hizmeti içi eğitim

Merhaba sayın hocalarım , bizim okulu il dısı 4 5 günlük seminer için aradılar ve İngilizce öğretmeni lazımmış diye, müdür de benim adımı verdi ve beni yol tutuyor yani mumukun değil gitmem. Normalde yol tutmasa, bedavaya otelde ye iç gel derdim ama gitmek istemiyorum. Sorularım şunlar daha henüz çıkmadı ama mili egitimdeki adam neden müdür aradı,ben ilçedeki tüm ingilizcecilerden 1 tane seçer diye biliyorum, direkt aramasının sebebi okul proje okulu ve direkt beni mi yazacak, yoksa diğer müdürler de aranıyor müdür, mebde çalışanlar cevaplarsa çok mutlu olurum. 2. Sorum eğer Allah korusun çıkarsa ne yapayım yani rapor alınacaksa nasıl olmalı 10 yılım ama şükür hiç rapor almadım. Rapordan önce dilekçe falan mebe verenler varmış, mazeret sunup öyle bir şey mümkün mü ve mümkünse hangi birime verilmeli, ve o dilekçe okunur mu ki, bildiginiz kalp krizi geçirmek üzereyim ,vücudum titriyor çıkarda yollarda perişan olacağım diye, cevap vereceklere şimdiden teşekkür ediyorum.


bulaşşıkk
Şef
23 Nisan 2025 15:53

Bakanlıktaki hizmetiçi eğitim birimini arayıp iptal ettirebilirsiniz. Yine de iptal etmezlerse eğitimin başladığı günün bir gün öncesinden 2-3 günlük rapor alabilirsiniz. O zaman sıkıntı olmaz.


sias
Memur
23 Nisan 2025 16:15

Çok sağolun, bir şey daha sorabilir miyim, müdürü ilçe memden biri arayıp isim istediler ama diğer okullardan isim istenmemis, yine de bakanlığımi aramam lazim?

bulaşşıkk, 40 dk. önce

Bakanlıktaki hizmetiçi eğitim birimini arayıp iptal ettirebilirsiniz. Yine de iptal etmezlerse eğitimin başladığı günün bir gün öncesinden 2-3 günlük rapor alabilirsiniz. O zaman sıkıntı olmaz.


bulaşşıkk
Şef
23 Nisan 2025 16:20

Hizmetiçi eğitimin çıktığı belli olup mebbise düştükten sonra arayın. Daha çıkmadan aramanın bir manası olmaz.

sias, 18 dk. önce

Çok sağolun, bir şey daha sorabilir miyim, müdürü ilçe memden biri arayıp isim istediler ama diğer okullardan isim istenmemis, yine de bakanlığımi aramam lazim?

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