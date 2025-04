Değerli meslektaşlarım okulda mobbing sorunları hakkında fikirlerinize ihtiyacım var.

birincisi size müdür BAĞIRAMAZ. suçlu olsanız da olmasanızda bağıramaz.

ikincisi isterse tüm öğretmenler okula geç gelsin. sizin vaktinde gitmeniz lazım. herkes onu yapıyor ben de yaparım derseniz her kuralı her kaideyi her yasağı çiğneyen var. herkes kendinden yaptıklarından yapmadıklarından mesul.

derse vaktinde girme konusunda da aynı şekilde. derse vaktinde girmeniz gerekiyor.

Sınıfta çocuğa bağırıyorum niye konuşuyorsun lan sen diye çocuk hocam bana bağırıyorsunuz kızıyorsunuz ama şu da konuşuyor bir beni görüyorsunuz minvalinde konuşuyor. bu da onun gibi bir şey.

benim çocuğa garezim yokta işte birine bağırmak gerekiyor o denk geliyor.

dediğim gibi siz kendinizden mesulsunuz. müdürün soruşturma açmayacağı garanti bile olsa yine de vaktinde gidin. hem koz vermiş olmazsınız hem doğrusunu yapmış olursunuz.

sorunuza gelirse 5 tane öğretmen derse geç kalıyor. siz de bunlardan birisiniz. sizden başkalarıda aynı yanlışı yaptığı için sizin muaf olmanız gibi bir durum olacağını sanmıyorum.

ama ceza falan önemli değil

1 size bağıramaz.

2 geç kalmayın.

3 geç kalmayın.