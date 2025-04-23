Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2025 15:48
Değerli meslektaşlarım okulda mobbing sorunları hakkında fikirlerinize ihtiyacım var.

Okul müdürünün bir konuda kurul kararları gereği görevli olmadığım halde usulsüz yaptıklarından şüphelendiğim bazı işler bazı öğretmenlerden imza istiyor. Bunlardan biri de benim. Kabul etmedim.

Herhangi bir sendika üyesi değilim, ilk defa bir sendikadan bilgi almak amacıyla iletişime geçtim. Doğrudan il merkezi şubelerine gittim burada sorunu anlattım. "Okul müdürünüzü tanıyoruz, daha önce başka sorunlar nedeniyle karşı karşıya geldik, müdürün dediklerini yapmazsanız size mobbing yapmaya başlar, bu mobbinge karşı da kendi üyelerimiz dahil sendikaların hiçbiri kimseye yardımcı olamaz." dediler özetle. Açıkçası konuşmaları bana bu konularda cahil kaldıkları izlenimi verdi.

Mobbingle karşılaşırsam kendimi çok iyi tanıyorum ki saldırılar canıma tak ettiği noktada mobbingi yapanı... devamını yazmak bile istemiyorum çünkü derdim işler o noktaya gelmeden mobbing olasılığında mobbingi önlemek ya da en azından tedbirli olmak.

Fikirlerinizi şu durumlarda neler yapılabilir diye almak istiyorum:

1. Müdür odasında, öğretmenler odasında, sınıfta veya okulda başka bir yerde bana bağırarak konuşursa ne yapmalıyım?(korku nedeniyle kimsenin şahitlik yapmayacağını göz önünde bulunduralım). Kendisini caydırıcı bir fikir edinemezsem açıkçası şu anda tek bildiğim şey, bağırdığı an bir daha bağıramayacak hâle getirmek. Böyle bir duruma düşmeden, haklı iken haksız duruma düşmeden hakkımı ve kendimi en doğru biçimde nasıl koruyacağımı öğrenmek istiyorum.

2. Okula zamanında gitmek bazen trafik nedeniyle elinizde olmayabiliyor. Hemen hemen bütün öğretmenlerde yılda birkaç kez 5-10 dakika geç kalma durumu varken, sadece bana karşı bu durumda tutanak tutabilir mi? Bu durumu öğretmenlerin genelinde olan bir durumu sadece size karşı kullanabilir mi şeklinde düşünebiliriz.

3. Okulumuzda öğretmenlerin genelinde olan bir durum var: Derse 2-3 dakika geç gelme durumu. Bunu nöbet tutarken sürekli görünüyorum, özellikle üst katlarda bu durum daha fazla yaşanıyor. Öğretmenleri eleştirmek amacıyla söylemiyorum bunu. Ben derse hep zamanında girsem ve derslere geç gelen çok öğretmen olduğu halde sadece benim birkaç defa derse geç gelmemi disiplin cezasına dönüştürecek bir süreç başlatabilir mi? (Yılda birkaç kereden kastım, kasıtlı değil de örneğin ilaç almanız gereken bir zamanda derse birkaç dakika geç kalabilme durumu olabiliyor.)

Değerli fikirlerinize ihtiyacım var öğretmenlerim.


ingilizceci78
Aday Memur
23 Nisan 2025 16:12

birincisi size müdür BAĞIRAMAZ. suçlu olsanız da olmasanızda bağıramaz.

ikincisi isterse tüm öğretmenler okula geç gelsin. sizin vaktinde gitmeniz lazım. herkes onu yapıyor ben de yaparım derseniz her kuralı her kaideyi her yasağı çiğneyen var. herkes kendinden yaptıklarından yapmadıklarından mesul.

derse vaktinde girme konusunda da aynı şekilde. derse vaktinde girmeniz gerekiyor.

Sınıfta çocuğa bağırıyorum niye konuşuyorsun lan sen diye çocuk hocam bana bağırıyorsunuz kızıyorsunuz ama şu da konuşuyor bir beni görüyorsunuz minvalinde konuşuyor. bu da onun gibi bir şey.

benim çocuğa garezim yokta işte birine bağırmak gerekiyor o denk geliyor.

dediğim gibi siz kendinizden mesulsunuz. müdürün soruşturma açmayacağı garanti bile olsa yine de vaktinde gidin. hem koz vermiş olmazsınız hem doğrusunu yapmış olursunuz.

sorunuza gelirse 5 tane öğretmen derse geç kalıyor. siz de bunlardan birisiniz. sizden başkalarıda aynı yanlışı yaptığı için sizin muaf olmanız gibi bir durum olacağını sanmıyorum.

ama ceza falan önemli değil

1 size bağıramaz.

2 geç kalmayın.

3 geç kalmayın.

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