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Editörler : swat3410


23 Nisan 2025 17:16
Damar genişlemesi ve genel sağlık

Genel sağlık ta hafif küçük damar genişlemesi var arkadaşlar yani varis mi bilmiyorum hiç rahatsızlık yaşamadım ve doktora da gitmedim yani bundan dolayı genel sağlık ta eleme oluyor mu bilen var mı ön sağlık ta sorun etmediler

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