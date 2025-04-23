KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Nisan 2025 17:16
Pomem genel sağlık

Genel sağlık ta hafif küçük damar genişlemesi var arkadaşlar yani varis mi bilmiyorum hiç rahatsızlık yaşamadım ve doktora da gitmedim yani bundan dolayı genel sağlık ta eleme oluyor mu bilen var mı ön sağlık ta sorun etmediler

Çok Yazılan Konular

Sözlü çağrısı ne zaman olacak?İstanbul'da 7.dönem Pomem bekleyenler

Sözlük

en tehlikeli canlı 3 Deprem 3 ay şahit 1 deniz kavimleri 1 pastırma 2 holland filmi 1 sigara içen insan 1 sucuk 3 Eğitim şart 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 2

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldiİstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler AçıklandıTekirdağ'da Deprem Sonrası 26 Kişi Taburcu EdildiNuman Kurtulmuş: Silahların Susması Milli Bekamız İçin ZorunludurElektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?