KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Nisan 2025 17:47
İşe başlama sonrası için yardım

merhaba,arkadaşlar ben kamu yönetimi mezunuyum kpss b çalışıyorum mezun olalı 4 sene oldu bölümle alakalı nerdeyse hiçbir şey bilmiyorum (bildiklerimide unuttum) eğer atanirsam memur yada büro personeli olarak ne yapıcam bana işi öğretirler mi yoksa hemen işi yapmam konusunda bana baskı uygularlar mı şimdiden bunu stres yapmaya başladım.


Liverpool295
Aday Memur
23 Nisan 2025 20:05
o konuda hiçbir sorun yaşamazsınız, sadece yeterli düzeyde bir p3 puanı almaya bakın hocam

Bozger
23 Nisan 2025 20:17
çok teşekkür ederim

E.Kayı Han
Editor
23 Nisan 2025 21:39

Zaten olurda memur olursan bölümle alakalı sana bir iş vermeyecekler. O bölümle alakalı bir işte yok zaten.

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