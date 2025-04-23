KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Nisan 2025 17:47
Soru

merhaba,arkadaşlar ben kamu yönetimi mezunuyum kpss b çalışıyorum mezun olalı 4 sene oldu bölümle alakalı nerdeyse hiçbir şey bilmiyorum (bildiklerimide unuttum) eğer atanirsam memur yada büro personeli olarak ne yapıcam bana işi öğretirler mi yoksa hemen işi yapmam konusunda bana baskı uygularlar mı şimdiden bunu stres yapmaya başladım.

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